В Свердловской области отменили незаконное постановление о штрафе десятилетней давности

Прокуратура Свердловской области добилась отмены постановления мирового суда, которым житель Верхней Пышмы в 2015 году был привлечён к административной ответственности. Привлекли мужчину за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Прокурорская проверка показала: решение вынесли в отношении невиновного человека, чьим водительским удостоверением воспользовался другой гражданин. Как установили прокуроры, весной 2015 года у заявителя в торговом центре «Мега» похитили сумку с документами. В ней, в частности, лежало его водительское удостоверение. По факту кражи уголовное дело не возбудили, а в апреле того же года пострадавшему выдали новое водительское удостоверение. Спустя несколько месяцев сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге остановил автомобиль, водитель которого отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При составлении протокола мужчина предъявил похищенные документы.Несмотря на то, что реальный владелец удостоверения к моменту происшествия получил новые документы и имел другой адрес регистрации, мировой судья в августе 2015 года рассмотрел дело в его отсутствие и вынес постановление о привлечении к административной ответственности.Прокурор Свердловской области внёс протест в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Суд согласился с доводами надзорного ведомства, указав на ненадлежащее установление личности лица, привлекаемого к ответственности. Постановление мирового судьи отменили, а производство по делу прекратили в связи с истечением сроков давности, — поясняют в прокуратуре Свердловской области.