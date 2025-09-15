Транспортная прокуратура выявила нарушения на станции Екатеринбург-Сортировочный

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода семи вагонов. Железнодорожная катастрофа произошла 6 августа 2025 года во время маневровых работ на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги.Как установили надзорные органы, причиной инцидента стала неисправность железнодорожного пути, которую сотрудники Свердловской дирекции управления движением и Свердловской дирекции инфраструктуры своевременно не выявили.По итогам проверки транспортный прокурор внёс представления руководителям подразделений, допустивших нарушения. Кроме того, по постановлению прокуратуры одно из должностных лиц привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 Кодекса об административных правонарушениях России. Санкция предусматривает наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях общего пользования. Виновному назначен штраф.После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены: железнодорожный путь приведён в нормативное состояние, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.