Заканчивается набор на бесплатный онлайн-курс проводников по Шарташу
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Клуб друзей Шарташа на прошлой неделе открыл набор на бесплатный курс для будущих проводников по лесопарку и озеру Шарташ. Программа рассчитана на семь дней и полностью проходит в онлайн-режиме. Участников ждут видеолекции, текстовые материалы по истории и географии территории, а также подробные описания существующих маршрутов.
Организаторы отмечают, что курс будет полезен тем, кто планирует сдавать аттестацию на экскурсовода, хочет организовывать интересные прогулки для семьи и друзей или просто увлекается историей и развитием Шарташского лесопарка. Все слушатели, успешно выполнившие практическое задание, получат сертификаты и памятные подарки от Клуба друзей Шарташа. Кроме того, пять лучших студентов смогут провести дебютную публичную экскурсию для широкой аудитории и получат презенты от партнёра проекта — производителя уральского шоколада «Тру шоколад».
Заявку на участие можно подать до 23 сентября по ссылке.
