На севере Екатеринбурга появятся два жилых многоэтажных дома с поликлиникой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«УГМК-Застройщику» разрешили построить второй квартал в жилом районе «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга. Он включит три жилых дома и два административных здания: поликлинику и офисный центр.По словам гендиректора компании Евгения Мордовина, у поликлиники будет пять этажей. Само здание займёт пять тысяч квадратных метров.Квартал хотят возвести на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Владимира Белоглазова. Новые жилые дома, согласно проекту, разместятся рядом с лесопарком «Пышминские озерки» и ТРЦ VEER Mall. Их соединят коммерческой галереей, рассказали в пресс-службе компании.Два дома будут многоэтажными. Застройщик планирует строительство домов высотой 29 и 30 этажей на 608 квартир. Также там предусмотрен подземно-надземный паркинг и двор с зонами отдыха, спортплощадками и игровыми комплекса. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники.