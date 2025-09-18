Возрастное ограничение 18+
ФСБ вместе с преподавателями УрГПУ создали комикс о диверсиях
Иллюстрации из комикса «Скрытые фигуры»
В Свердловской области выпустили комикс-пособие «Скрытые фигуры» про диверсии на железнодорожных путях и последствия, которые ждут их исполнителей.
Комикс был создан совместными усилиями регионального управления ФСБ и преподавателей кафедры художественного образования УрГПУ. Его опубликовали в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Ожидается, что такой формат подачи информации будет более эффективным, чем лекции и беседы, которые проводят с молодёжью в целях профилактики.
В центре сюжета комикса двое подростков, которые сначала поджигают релейный шкаф, рассчитывая, что им за это заплатят, а потом отвечают за свой поступок в суде, получая вместо вознаграждения длительный срок за терроризм.
Кроме комикса, в пособии присутствуют советы для подростков, родителей и педагогов, а также телефон доверия свердловской ФСБ и список литературы по теме.
Комикс был создан совместными усилиями регионального управления ФСБ и преподавателей кафедры художественного образования УрГПУ. Его опубликовали в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Ожидается, что такой формат подачи информации будет более эффективным, чем лекции и беседы, которые проводят с молодёжью в целях профилактики.
В центре сюжета комикса двое подростков, которые сначала поджигают релейный шкаф, рассчитывая, что им за это заплатят, а потом отвечают за свой поступок в суде, получая вместо вознаграждения длительный срок за терроризм.
Кроме комикса, в пособии присутствуют советы для подростков, родителей и педагогов, а также телефон доверия свердловской ФСБ и список литературы по теме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области хотят создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов
18 сентября 2025
18 сентября 2025
Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
18 сентября 2025
18 сентября 2025
В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, ушедших из социального центра
13 сентября 2025
13 сентября 2025