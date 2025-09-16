Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области спустя месяц после родов у женщины удалили опухоль мозга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ГКБ №40 Екатеринбурга удалили опухоль мозга у 32-летней жительницы Алапаевска. Опасное новообразование размером с куриное яйцо заметили, когда она была на 27-й неделе беременности.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, опухоль обнаружили на позднем сроке беременности. Женщина обратилась с жалобами на судорожные приступы, ей сделали МРТ и обнаружили опухоль, которая находилась рядом с двигательными центрами коры головного мозга и с важными магистральными сосудами, питающими мозг. Было решено положить пациентку в больницу, чтобы пронаблюдать за её состоянием, проконтролировать рост опухоли и дать плоду время подрасти.
На 34-й неделе специалисты провели кесарево сечение – у женщины родился здоровый мальчик весом 1600 граммов и ростом 42 сантиметра, а спустя месяц сделали операцию на головном мозге, навсегда избавив пациентку от опухоли, которая оказалась доброкачественной.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, опухоль обнаружили на позднем сроке беременности. Женщина обратилась с жалобами на судорожные приступы, ей сделали МРТ и обнаружили опухоль, которая находилась рядом с двигательными центрами коры головного мозга и с важными магистральными сосудами, питающими мозг. Было решено положить пациентку в больницу, чтобы пронаблюдать за её состоянием, проконтролировать рост опухоли и дать плоду время подрасти.
На 34-й неделе специалисты провели кесарево сечение – у женщины родился здоровый мальчик весом 1600 граммов и ростом 42 сантиметра, а спустя месяц сделали операцию на головном мозге, навсегда избавив пациентку от опухоли, которая оказалась доброкачественной.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Тавде больница выплатит пенсионеру моральную компенсацию из-за пропущенного тромбоза
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Журналисты заметили экстремистские материалы на столах «Русской общины» в Екатеринбурге
15 сентября 2025
15 сентября 2025