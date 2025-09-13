В Талицкой больнице прошли учения МЧС

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В здании педиатрического корпуса Талицкой ЦРБ прошли учения сотрудников 86-й пожарно-спасательной части города.Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МЧС, в ходе учений пожарные не только отработали действия по спасению условных пострадавших и тушению условного пожара, но и отработали взаимодействие с администрацией.Также спасатели проверили, как в больнице проводится эвакуация.