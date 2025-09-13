Возрастное ограничение 18+
В Талицкой больнице прошли учения МЧС
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В здании педиатрического корпуса Талицкой ЦРБ прошли учения сотрудников 86-й пожарно-спасательной части города.
Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МЧС, в ходе учений пожарные не только отработали действия по спасению условных пострадавших и тушению условного пожара, но и отработали взаимодействие с администрацией.
Также спасатели проверили, как в больнице проводится эвакуация.
Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МЧС, в ходе учений пожарные не только отработали действия по спасению условных пострадавших и тушению условного пожара, но и отработали взаимодействие с администрацией.
Также спасатели проверили, как в больнице проводится эвакуация.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пожар площадью 450 кв. м ликвидирован в заброшенном здании на Маневровой
13 сентября 2025
13 сентября 2025
В Свердловской области тушат лесной пожар на площади 7 гектаров
15 сентября 2025
15 сентября 2025