Более 20 водителей соревновались за звание лучшего в профессии в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхней Пышме состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Мероприятие прошло на площадке АО «Автотранспорт» при участии более двадцати конкурсантов из разных транспортных предприятий области.Соревнования включали три этапа: экзамен на знание правил дорожного движения, маневрирование на автобусах большого и среднего класса и финальные заезды.Организатором состязаний выступило министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Как пояснил замминистра Николай Моргунов, конкурс направлен на популяризацию профессии водителя и признание важности их работы, а также на привлечение новых кадров в отрасль и повышение безопасности пассажирских перевозок.По результатам конкурса победителем стал Александр Соколов из АО «Автотранспорт». Второе место заняла Ольга Медведева (АО «Автотранспорт»), третье — Артем Губин из ЕМУП «Гортранс». Водители Александр Лобов и Александр Соколов также получили призы за лучшее знание ПДД и «Бархатное вождение» за выполнение фигур с установленным в салоне стаканом воды соответственно.Генеральный директор АО «Автотранспорт» Александр Коротков отметил, что профессия водителя становится редкой, но остается важной и необходимой для обеспечения безопасности пассажиров.