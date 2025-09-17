Возрастное ограничение 18+
Более 20 водителей соревновались за звание лучшего в профессии в Свердловской области
Фото предоставлено организаторами
В Верхней Пышме состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Мероприятие прошло на площадке АО «Автотранспорт» при участии более двадцати конкурсантов из разных транспортных предприятий области.
Соревнования включали три этапа: экзамен на знание правил дорожного движения, маневрирование на автобусах большого и среднего класса и финальные заезды.
Организатором состязаний выступило министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Как пояснил замминистра Николай Моргунов, конкурс направлен на популяризацию профессии водителя и признание важности их работы, а также на привлечение новых кадров в отрасль и повышение безопасности пассажирских перевозок.
По результатам конкурса победителем стал Александр Соколов из АО «Автотранспорт». Второе место заняла Ольга Медведева (АО «Автотранспорт»), третье — Артем Губин из ЕМУП «Гортранс». Водители Александр Лобов и Александр Соколов также получили призы за лучшее знание ПДД и «Бархатное вождение» за выполнение фигур с установленным в салоне стаканом воды соответственно.
Генеральный директор АО «Автотранспорт» Александр Коротков отметил, что профессия водителя становится редкой, но остается важной и необходимой для обеспечения безопасности пассажиров.
Генеральный директор АО «Автотранспорт» Александр Коротков отметил, что профессия водителя становится редкой, но остается важной и необходимой для обеспечения безопасности пассажиров.
