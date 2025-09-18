Возрастное ограничение 18+
Скончался зампредседателя Свердловского облсуда Шумков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В возрасте 50 лет ушёл из жизни заместитель председателя Свердловского областного суда, глава свердловского отделения «Российского объединения судей» Евгений Шумков.
О его смерти сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Он окончил Нижнетагильскую специальную среднюю школу милиции и выпустился из Уральского юридического института МВД. С 2002 года занимал должность мирового судьи судебного участка № 1 Заречного, в 2008 году стал судьёй Заречного районного суда, в 2012 году по указу президента назначен судьёй Свердловского областного суда, в 2020 году стал заместителем председателя Свердловского облсуда.
«С глубоким прискорбием и тяжелым сердцем сообщаем о безвременной кончине Евгения Шумкова. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни»,
– говорится в сообщении.
