В 4,4 тысячи объектов свердловской соцсферы подали отопление





– говорится в сообщении телеграм-канала региональной власти. «Теплоснабжение полностью запущено в 35 муниципальных образованиях Свердловской области. Отапливается 4,4 тысячи объектов социальной сферы и 41,7 миллиона квадратных метров жилья»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области подали отопление более чем в 4,4 тысячи объектов социальной сферы. В работу запущено 81% котельных.Напомним, что подключить к теплу все здания в регионе обещают до начала октября.