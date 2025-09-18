Возрастное ограничение 18+
В 4,4 тысячи объектов свердловской соцсферы подали отопление
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области подали отопление более чем в 4,4 тысячи объектов социальной сферы. В работу запущено 81% котельных.
Напомним, что подключить к теплу все здания в регионе обещают до начала октября.
«Теплоснабжение полностью запущено в 35 муниципальных образованиях Свердловской области. Отапливается 4,4 тысячи объектов социальной сферы и 41,7 миллиона квадратных метров жилья»,
– говорится в сообщении телеграм-канала региональной власти.
