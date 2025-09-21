Екатеринбуржец погасил долг по алиментам, испугавшись уголовной ответственности

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В очередной раз в Екатеринбурге отец выплатил долг по алиментам лишь после того, как ему стала грозить уголовная ответственность.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, исполнительное производство о взыскании алиментов с отца ребёнка велось на основании решения суда, согласно которому он обязан был ежемесячно выплачивать одну четвёртую часть от своего заработка. Однако мужчина не имел официального трудоустройства и не зарегистрировался в центре занятости, что затрудняло взыскание.Когда долг достиг порядка 200 тысяч рублей, отца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, назначив 30 часов обязательных работ. Однако, поскольку мужчина не начал выплачивать алименты после отработанного срока, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Лишь после этого он выплатил весь долг, в связи с чем уголовное преследование было прекращено.