Троих детей сняли полицейские с квадроцикла в Алапаевске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Алапаевске сотрудники ГИБДД остановили 11-летнего водителя квадроцикла, который катал на технике, непредназначенном для детских поездок, ещё двух таких же юных друзей.
Отмечается, что у пассажиров малолетнего водителя не было защитных шлемов.
Там также пояснили, что дети в силу возраста не способны адекватно оценить риски и быстро реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку.
На родителей юного водителя составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления лицу, заведомо не имеющему прав»), а также на законных представителей всей троицы составили материалы для привлечения их по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
«Эта ситуация — не детская шалость, а результат безответственности взрослых, которые допустили несовершеннолетнего до управления источником повышенной опасности»,
— сообщили в областном УГИБДД.
