Троих детей сняли полицейские с квадроцикла в Алапаевске





сообщили в областном УГИБДД. «Эта ситуация — не детская шалость, а результат безответственности взрослых, которые допустили несовершеннолетнего до управления источником повышенной опасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Алапаевске сотрудники ГИБДД остановили 11-летнего водителя квадроцикла, который катал на технике, непредназначенном для детских поездок, ещё двух таких же юных друзей.Отмечается, что у пассажиров малолетнего водителя не было защитных шлемов.Там также пояснили, что дети в силу возраста не способны адекватно оценить риски и быстро реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку.На родителей юного водителя составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления лицу, заведомо не имеющему прав»), а также на законных представителей всей троицы составили материалы для привлечения их по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).