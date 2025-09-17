Возрастное ограничение 18+
Власти Екатеринбурга опубликовали инструкцию при угрозе БПЛА
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На официальном портале Екатеринбурга городские власти опубликовали инструкцию от МЧС о том, как следует действовать при угрозе БПЛА.
Так, например, находясь в здании, необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг. При отсутствии подземных помещений нужно спрятаться в комнате без окон с несущими стенами (подойдёт ванная), сесть на пол или пригнуться.
На улице следует искать станцию метро, паркинг, подъезд или подземный переход. Также в качестве защиты можно использовать выступы на земле, углы зданий и бетонные конструкции. Подчёркивается, что оставаться в машине небезопасно.
Там также добавили, что 1 октября в школах планируется проведение открытых уроков, приуроченных ко Дню гражданской обороны. На встречах выступят представители МЧС, которые расскажут о действиях в случае различных угроз и отдельно пояснят значение и задачи сигнала «Внимание всем!».
«О необходимости защититься горожане узнают благодаря сигналу "Внимание всем!". Он сообщит о типе возникшей опасности»,
– напомнили в мэрии.
Там также добавили, что 1 октября в школах планируется проведение открытых уроков, приуроченных ко Дню гражданской обороны. На встречах выступят представители МЧС, которые расскажут о действиях в случае различных угроз и отдельно пояснят значение и задачи сигнала «Внимание всем!».
