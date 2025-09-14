Просидевшего трое суток на опоре электропередачи кота спасли в Верхней Сысерти





написал в своей группе екатеринбургский зооспасатель. «Замечательно, когда оказывается, что по столбу проходит безопасная слаботочная линия связи или провода в изоляции. И совсем другое дело, если провода крепятся к белым керамическим изоляторам – верный признак, что это линия электропередачи под высоким напряжением. И уже вовсе сложная история, когда несколько таких линий проходит по столбу на разных высотах, а спасаемый кот расположился выше них всех на верхушке столба»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Зооспасатель Евгений Зенков спас кота, который просидел на верхушке опоры электропередачи трое суток в Верхней Сысерти, боясь спуститься.Как рассказал Зенков в своём сообществе «Зооспас» во ВКонтакте, ему нередко приходилось снимать кошек с деревьев. Со столов их снимают по тому же принципу, но ситуацию осложняет наличие проводов.К счастью, всё обошлось без происшествий. Закрепившись под нижней линией проводов, Евгений Зенков сумел достать кота с верхушки опоры с помощью «диэлектрической удочки» – хватательной петли из репшнура.Спасённого кота забрала себе женщина, которая и вызвала помощь.