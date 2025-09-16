Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы провели субботник в лесопарке «Семь ключей»
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В минувшую субботу, 20 сентября, в екатеринбургском парке «Семь ключей» активные местные жители провели уборку.
Как сообщается на официальном городском портале, в субботнике участвовало более 20 человек. Волонтёры убрали мусор и починили скамейки парка.
Ранее активисты наводили порядок в Шарташском лесном парке, где расчистили заросли кустарника, убрали сухие ветки и листву, а также собрали мусор, рассказали в мэрии.
