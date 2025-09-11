СК Свердловской области возбудил дело из-за девочки, которая ждёт теста для мигрантов и пропускает уроки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В социальной сети появилась информация, что родители с дочерью переехали в Верхнюю Пышму в июле по государственной программе переселения соотечественников. Об этом сообщает СК России.Девочка, владеющая русским языком и обучавшаяся по русскоязычной программе, не была зачислена в местную школу. Причина — требование сдать вступительный экзамен для мигрантов, из-за чего ей приходится пропускать учебу, ожидая тестирования.Родители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело.Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Свердловской области Богдана Францишко доклад об обстоятельствах, выявленных на этапе первоначальных следственных действий, а также о результатах расследования после его завершения.