Возрастное ограничение 18+
За упавшее на женщину дерево расплатится «Лесная сказка» с берегов Балтыма
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Верхней Пышмы через суд защитила права местной жительницы, пострадавшей на территории базы отдыха «Лесная сказка» на озере Балтым. Женщина получила тяжёлые травмы в результате падения дерева, сообщили в надзорном ведомстве.
Инцидент произошёл аж два года назад, 19 августа 2023 года. Семейная пара находилась на территории базы отдыха «Лесная сказка», когда внезапно ухудшились погодные условия. По пути к парковке через лесной массив на женщину упало дерево. Экспертиза подтвердила, что полученные травмы могут квалифицироваться как тяжкий вред её здоровью. Пострадавшая до сих пор проходит лечение и не может вести полноценный образ жизни, — поясняют в прокуратуре Свердловской области.
В интересах жительницы прокуратура подала в суд иск к ООО «Пляж», которое осуществляет деятельность на данном участке. Прокурор потребовал взыскать компенсацию за причинённый вред здоровью, расходы на лечение и моральный ущерб. Рассмотрев материалы дела, Верхнепышминский городской суд удовлетворил исковые требования. В пользу пострадавшей взыскано: более 288 тысяч рублей за расходы на лечение, более 819 тысяч рублей за утраченный заработок и один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом, общая сумма выплат составила более 2 миллионов рублей.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.
Инцидент произошёл аж два года назад, 19 августа 2023 года. Семейная пара находилась на территории базы отдыха «Лесная сказка», когда внезапно ухудшились погодные условия. По пути к парковке через лесной массив на женщину упало дерево. Экспертиза подтвердила, что полученные травмы могут квалифицироваться как тяжкий вред её здоровью. Пострадавшая до сих пор проходит лечение и не может вести полноценный образ жизни, — поясняют в прокуратуре Свердловской области.
В интересах жительницы прокуратура подала в суд иск к ООО «Пляж», которое осуществляет деятельность на данном участке. Прокурор потребовал взыскать компенсацию за причинённый вред здоровью, расходы на лечение и моральный ущерб. Рассмотрев материалы дела, Верхнепышминский городской суд удовлетворил исковые требования. В пользу пострадавшей взыскано: более 288 тысяч рублей за расходы на лечение, более 819 тысяч рублей за утраченный заработок и один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом, общая сумма выплат составила более 2 миллионов рублей.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Тавде больница выплатит пенсионеру моральную компенсацию из-за пропущенного тромбоза
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
12 сентября 2025
12 сентября 2025