За упавшее на женщину дерево расплатится «Лесная сказка» с берегов Балтыма

Прокуратура Верхней Пышмы через суд защитила права местной жительницы, пострадавшей на территории базы отдыха «Лесная сказка» на озере Балтым. Женщина получила тяжёлые травмы в результате падения дерева, сообщили в надзорном ведомстве.Инцидент произошёл аж два года назад, 19 августа 2023 года. Семейная пара находилась на территории базы отдыха «Лесная сказка», когда внезапно ухудшились погодные условия. По пути к парковке через лесной массив на женщину упало дерево. Экспертиза подтвердила, что полученные травмы могут квалифицироваться как тяжкий вред её здоровью. Пострадавшая до сих пор проходит лечение и не может вести полноценный образ жизни, — поясняют в прокуратуре Свердловской области.В интересах жительницы прокуратура подала в суд иск к ООО «Пляж», которое осуществляет деятельность на данном участке. Прокурор потребовал взыскать компенсацию за причинённый вред здоровью, расходы на лечение и моральный ущерб. Рассмотрев материалы дела, Верхнепышминский городской суд удовлетворил исковые требования. В пользу пострадавшей взыскано: более 288 тысяч рублей за расходы на лечение, более 819 тысяч рублей за утраченный заработок и один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом, общая сумма выплат составила более 2 миллионов рублей.Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.