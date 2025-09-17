Первая в России «Ночь диспансеризации» проходит в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 сентября, первую в России «Ночь диспансеризации» объявила одна из больниц Екатеринбурга. Почти до самой ночи желающие смогут посетить учреждение с целью проверить своё здоровье.Проводит «Ночь диспансеризации» поликлиника №3 Центральной городской клинической больницы № 6 (улица Академика Парина, 35/3). С 20.00 до 23.00 екатеринбуржцы и гости города могут пройти здесь бесплатный комплексный медосмотр. Им предложат полный спектр исследований первого этапа диспансеризации: от анкетирования и измерения основных показателей до электрокардиографии, пульсоксиметрии, флюорографии и спирографии. Посетителей также ждут осмотр терапевта, общий анализ крови, тесты на уровень глюкозы и холестерина, а также обследования на гепатиты В и С и ВИЧ. Для мужчин предусмотрено исследование уровня простатспецифического антигена, а для женщин — маммография и осмотр акушерки с забором мазков на онкоцитологию.Как поясняет официальный ресурс Свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», особое внимание врачи уделят вопросам репродуктивного здоровья и углублённым медосмотрам. Кроме того, специалисты проведут индивидуальные консультации по профилактике заболеваний, здоровому питанию и отказу от вредных привычек. При необходимости пациентов направят в Центр здоровья ЦГКБ №6. Ну, а особо предусмотрительные граждане смогут получить во время диспансеризации прививку от гриппа.