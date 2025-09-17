Возрастное ограничение 18+
Температурные качели и дожди ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В предстоящие выходные в Свердловской области ожидаются температурные качели от -2°C до 21°C за сутки и дожди. Также синоптики прогнозируют ветер до 15 метров в секунду.
В субботу, 20 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью +3...+8°C, местами заморозки до -2°C; днём +16...+21°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +6...+8°C, днём +18...+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 21 сентября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днём на севере и западе небольшой, в отдельных районах умеренный, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью +6...+11°C, днём +15...+20°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +8...+10°C, преимущественно без осадков; днём +17...+19°C, небольшой дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
