Жительница Режа согласилась помочь подруге и влезла в долги
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже местная жительница хотела помочь подруге в сложной финансовой ситуации, но в итоге осталась без денег и с кредитами.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина согласилась помочь подруге, но поскольку она плохо умеет пользоваться мобильными приложениями, попросила знакомую самостоятельно перевести себе нужную сумму денег. Впоследствии оказалось, что подруга не только перевела себе все деньги, которые были на карте, но и оформила кредит, также переведя всю сумму себе. Общая сумма перевода составила 205 тысяч рублей.
Пять тысяч рублей женщине всё же удалось вернуть, а остальное она взыскивала с подруги через суд.
В суде её знакомая заявила, что стала жертвой мошенников и что этими деньгами она не пользовалась. Она рассказала, как искала заработок в интернете, и как познакомилась с мужчиной, который посоветовал ей найти человека с банковской картой и перевести с неё деньги сначала себе насчёт, а потому ему. Где сейчас эти деньги, она тоже не знает.
Режевской суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил иск, обязав ответчика вернуть 200 тысяч рублей неосновательного обогащения и 7 тысяч рублей судебных расходов.
Решение пока не вступило в законную силу.
