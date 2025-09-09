Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургский зоопарк отметил 95-летие праздничным флешмобом

21.16 Четверг, 18 сентября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня Екатеринбургский зоопарк торжественно открыл празднование своего 95-летнего юбилея, которое растянется на несколько дней. По случаю праздника приготовлена обширная программа.

Утром четверга сотрудники екатеринбургского зоопарка устроили яркий флешмоб: под популярную песенку Красной шапочки команда превратила территорию зоопарка в танцпол, задав атмосферу праздника для гостей и коллег из зоопарков и океанариумов России.

А ближе к вечеру состоялось награждение сотрудников, внесших значимый вклад в развитие зоопарка. Всего чиновники мэрии вручили благодарственные письма, почётные грамоты и знаки отличия 30 работникам.

Что касается дальнейшего празднования юбилея, то оно растянется ещё на несколько дней. Организаторы обещают развлекательные и познавательные мероприятия, а также живое общение с обитателями зоопарка. Так, 20 сентября гостей ждёт викторина «Усатые и полосатые», экскурсия «В мире животных» и кормление львов Эрни и Миры. А 21 сентября программа продолжится тематическими викторинами и экскурсией «Звёзды зоопарка». Подробное расписание можно посмотреть, например, в ВК-группе зоопарка.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
