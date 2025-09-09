Свердловский областной суд смягчил приговор врачу-онкологу из Карпинска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во многом неожиданном закончилась история с уголовным делом в отношении врача-онколога Карпинской городской больницы. Впрочем, она сама по себе достаточно неординарна.Напомним, в июне 2025 года Карпинский городской суд признал медика Ашым Уулу Талантбека виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По версии следствия, в 2023 году он направил своего пациента на магнитно-резонансную томографию, не выяснив противопоказаний к исследованию. Мужчина, у которого был установлен электрокардиостимулятор, скончался прямо во время обследования из-за сбоя в работе сердца.Сам врач вину не признал, настаивая, что пациент не сообщал о наличии устройства и не предоставлял документов. Тем не менее суд первой инстанции назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на три года.Приговор был обжалован как осуждённым и его защитником, так и прокуратурой. Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд изменил решение: дополнительное наказание было смягчено до 2 лет 10 месяцев запрета на врачебную практику. При этом от основного наказания Ашым Уулу Талантбек освобождён — в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 УК РФ, — то есть, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Таким образом, врач признан виновным, но фактически освобождён от наказания, тогда как запрет на профессию остаётся в силе.