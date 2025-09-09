Сразу двух машин лишился любитель пьяной езды из Невьянска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя города, неоднократно задержанного за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию.Как установлено в суде, в марте 2025 года в посёлке Цементный водитель с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем «ВАЗ 21013». Его остановил инспектор дорожно-патрульной службы, после чего мужчина был отстранён от управления. При этом ранее, в апреле 2024 года, он уже отбывал административный арест сроком 14 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Несмотря на это, в мае 2025 года тот же водитель вновь сел за руль в нетрезвом состоянии — на этот раз за автомобилем «ВАЗ 21074». Сотрудники ГИБДД снова зафиксировали нарушение и отстранили его от управления.Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Дополнительно он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, на основании статьи 104 Уголовного кодекса РФ у нарушителя конфискованы оба автомобиля — «ВАЗ 21013» и «ВАЗ 21074». Машины обращены в доход государства.Впрочем, у любителя пьяной езды есть ещё время обжаловать приговор.