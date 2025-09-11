Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекрёсток на Юго-Западном
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на полтора месяца будет закрыто движение по перекрёстку улиц Военного Флота и Печатников.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, специалисты ООО «Специализированный застройщик „Московский квартал-1“» будут прокладывать дождевую канализацию для строящегося дома в границах улиц Амундсена — Московской — Расковой. Работы будут идти с 23 сентября по 7 ноября.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Московской, Расковой, Печатников и Амундсена. На движение общественного транспорта закрытие перекрёстка не скажется.
