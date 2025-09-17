Возрастное ограничение 18+
7,5 миллиона рублей заплатит свердловская компания родственникам погибшего работника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд согласился с решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга обязать свердловскую строительную компанию «АВ-СТРОЙ» выплатить 7,5 миллионов рублей семье работника, который погиб в результате несчастного случая во время обкатки вездехода.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов региона, в ноябре 2023 года 23-летний работник проводил обкатку вездехода МТЛБ на заболоченной местности в Нефтеюганском районе. В какой-то момент машина провалилась под лёд и стала тонуть. Молодой человек смог выбраться на сушу, но, к сожалению, спастись ему не удалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от травматической асфиксии.
В компании провели расследование несчастного случая и установили, что к трагедии привела плохая организация работы, в том числе отсутствие контроля за процессом обкатки вездехода. Виновными были признаны начальник участка и тракторист.
Родители и младший брат погибшего подали иск к организации о взыскании моральной компенсации, оценив свои страдания в 3,5 миллиона рублей для каждого. Железнодорожный районный суд учёл, что работодатель уже выплатил по 1,5 миллиона каждому истцу, и, отметив, что утрата близкого человека невосполнима, обязал компанию выплатить ещё 3 миллиона рублей матери, 2,5 миллиона рублей отцу и 2 миллиона рублей брату.
«Ответчик обжаловал решение в суде апелляционной инстанции, считая сумму компенсации морального вреда чрезмерно завышенной, но безуспешно. Решение суда вступило в законную силу»,
– сообщили в пресс-службе.
