Возрастное ограничение 18+

7,5 миллиона рублей заплатит свердловская компания родственникам погибшего работника

15.26 Четверг, 18 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд согласился с решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга обязать свердловскую строительную компанию «АВ-СТРОЙ» выплатить 7,5 миллионов рублей семье работника, который погиб в результате несчастного случая во время обкатки вездехода.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов региона, в ноябре 2023 года 23-летний работник проводил обкатку вездехода МТЛБ на заболоченной местности в Нефтеюганском районе. В какой-то момент машина провалилась под лёд и стала тонуть. Молодой человек смог выбраться на сушу, но, к сожалению, спастись ему не удалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от травматической асфиксии.

В компании провели расследование несчастного случая и установили, что к трагедии привела плохая организация работы, в том числе отсутствие контроля за процессом обкатки вездехода. Виновными были признаны начальник участка и тракторист.

Родители и младший брат погибшего подали иск к организации о взыскании моральной компенсации, оценив свои страдания в 3,5 миллиона рублей для каждого. Железнодорожный районный суд учёл, что работодатель уже выплатил по 1,5 миллиона каждому истцу, и, отметив, что утрата близкого человека невосполнима, обязал компанию выплатить ещё 3 миллиона рублей матери, 2,5 миллиона рублей отцу и 2 миллиона рублей брату.

«Ответчик обжаловал решение в суде апелляционной инстанции, считая сумму компенсации морального вреда чрезмерно завышенной, но безуспешно. Решение суда вступило в законную силу»,

– сообщили в пресс-службе.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Миллион рублей за травму получил слесарь из Нижнего Тагила
17 сентября 2025
Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
10 сентября 2025
Жительницу Нижней Салды признали виновной в убийстве обидчика сожителя
16 сентября 2025
Суд Екатеринбурга отказал бывшему гендиректору «Титановой долины» в смягчении наказания
15 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:11 Пытавшего владельца квартиры арендатора в Екатеринбурге поместили в СИЗО
16:46 В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть часть похищенных у пенсионерки денег
16:11 Суд лишил Сизикова полномочий главы Серовского округа
15:37 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекрёсток на Юго-Западном
15:26 7,5 миллиона рублей заплатит свердловская компания родственникам погибшего работника
14:26 В Берёзовском экс-начальницу почты оштрафовали за хищение детского пособия
13:43 В список ООПТ собираются добавить три екатеринбургских парка
13:18 В Каменске-Уральском школьники избили сверстника после уроков
13:03 Свердловская область заняла третье место в антирейтинге регионов по случаям наркомании
12:35 Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
10:55 На Уралмаше самокатчица сбила ребёнка
10:37 Почти на 12% сократилось поголовье коз и овец в Свердловской области
10:12 В Свердловской области хотят создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов
09:51 Екатеринбургская епархия призвала запретить частным клиникам делать аборты
09:34 В Кольцово провожающий перебрал с алкоголем и навёл суету
22:02 В Екатеринбурге пройдет бизнес-конференция Авито для продавцов «По делу»
21:30 Почти 5 миллионов прививок сделали свердловчане в прошлом году
20:48 В Качканаре иностранный гражданин пытался дать взятку полицейскому
20:18 Миллион рублей за травму получил слесарь из Нижнего Тагила
20:06 «Уральский писатель из Москвы» станет героем лекции в Ельцин-центре
19:56 Заметный всплеск пожаров случился в Свердловской области в минувшие сутки
16:40 Перепады температуры на 24°C за сутки ожидаются в Свердловской области
16:33 К лишению свободы приговорили экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге
16:17 Иностранца с контрабандой семи миллионов рублей остановили в Кольцово
15:43 В Свердловской области собираются поднять плату за капремонт
15:25 СК сообщил о завершении расследовании уголовного дела о школьной драке в Среднеуральске
Все новости Свердловской области
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
Все новости России и мира
17:11 Пытавшего владельца квартиры арендатора в Екатеринбурге поместили в СИЗО
16:46 В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть часть похищенных у пенсионерки денег
16:11 Суд лишил Сизикова полномочий главы Серовского округа
15:37 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют перекрёсток на Юго-Западном
15:26 7,5 миллиона рублей заплатит свердловская компания родственникам погибшего работника
14:26 В Берёзовском экс-начальницу почты оштрафовали за хищение детского пособия
13:43 В список ООПТ собираются добавить три екатеринбургских парка
13:18 В Каменске-Уральском школьники избили сверстника после уроков
13:03 Свердловская область заняла третье место в антирейтинге регионов по случаям наркомании
12:35 Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
10:55 На Уралмаше самокатчица сбила ребёнка
10:37 Почти на 12% сократилось поголовье коз и овец в Свердловской области
10:12 В Свердловской области хотят создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов
09:51 Екатеринбургская епархия призвала запретить частным клиникам делать аборты
09:34 В Кольцово провожающий перебрал с алкоголем и навёл суету
22:02 В Екатеринбурге пройдет бизнес-конференция Авито для продавцов «По делу»
21:30 Почти 5 миллионов прививок сделали свердловчане в прошлом году
20:48 В Качканаре иностранный гражданин пытался дать взятку полицейскому
20:18 Миллион рублей за травму получил слесарь из Нижнего Тагила
20:06 «Уральский писатель из Москвы» станет героем лекции в Ельцин-центре
19:56 Заметный всплеск пожаров случился в Свердловской области в минувшие сутки
16:40 Перепады температуры на 24°C за сутки ожидаются в Свердловской области
16:33 К лишению свободы приговорили экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге
16:17 Иностранца с контрабандой семи миллионов рублей остановили в Кольцово
15:43 В Свердловской области собираются поднять плату за капремонт
15:25 СК сообщил о завершении расследовании уголовного дела о школьной драке в Среднеуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK