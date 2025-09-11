Возрастное ограничение 18+

В список ООПТ собираются добавить три екатеринбургских парка

13.43 Четверг, 18 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комитет по экологии екатеринбургской администрации хочет включить в список особо охраняемых территорий (ООПТ) два городских сквера и один парк.

Речь идёт о сквере на улице Мичурина (почти 10,5 тысячи квадратных метров), сквере имени Кирова (29,1 тысячи квадратных метров) и парке на улице Блюхера (22,7 тысячи квадратных метров). Таким образом площадь ООПТ Екатеринбурга увеличится на 62,4 гектара.

Планируется, что эти зелёные зоны получат статус особо охраняемых природных территорий до конца года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.

Общая площадь ООПТ уральской столицы на текущий момент почти 1,5 миллиона квадратных метров. Это 22 зелёные зоны.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
