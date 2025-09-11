В список ООПТ собираются добавить три екатеринбургских парка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Комитет по экологии екатеринбургской администрации хочет включить в список особо охраняемых территорий (ООПТ) два городских сквера и один парк.Речь идёт о сквере на улице Мичурина (почти 10,5 тысячи квадратных метров), сквере имени Кирова (29,1 тысячи квадратных метров) и парке на улице Блюхера (22,7 тысячи квадратных метров). Таким образом площадь ООПТ Екатеринбурга увеличится на 62,4 гектара.Планируется, что эти зелёные зоны получат статус особо охраняемых природных территорий до конца года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Общая площадь ООПТ уральской столицы на текущий момент почти 1,5 миллиона квадратных метров. Это 22 зелёные зоны.