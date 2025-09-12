Возрастное ограничение 18+
Свердловская область заняла третье место в антирейтинге регионов по случаям наркомании
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область попала в тройку лидеров среди российских в антирейтинге по количеству впервые установленных диагнозов «наркомания» в 2024 году. Рейтинг составили РИА Новости на основе данных Минздрава России.
Первое место занял Хабаровский край, где заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом составила 19,6 на 100 тысяч населения. На втором месте Новосибирская область с уровнем 18,4, на третьем – Свердловская область с показателем 17,7.
Далее идут Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7), Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), Алтайский край и Еврейская автономная область (13,7).
В конце рейтинга Ненецкий и Чукотский автономные округа. Там в прошлом году не было впервые зарегистрированных случаев наркомании. Самые низкие показатели в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).
10 сентября 2025
