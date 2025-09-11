Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области хотят создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области хотят создать комиссию, которая будет заниматься защитой прав педагогов. Её появление в своём телеграм-канале анонсировал губернатор Денис Паслер.
По его словам, возглавлять комиссию будут исполняющий обязанности министра образования области Светлана Тренихина и председатель регионального отделения профессионального союза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина
«Комиссия поможет учителям чувствовать поддержку и уверенность в своих правах. Каждый педагог сможет обратиться за помощью в случае нарушения профессиональной этики или несправедливого отношения»,
– написал Паслер.
