В Свердловской области хотят создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов







написал Паслер. «Комиссия поможет учителям чувствовать поддержку и уверенность в своих правах. Каждый педагог сможет обратиться за помощью в случае нарушения профессиональной этики или несправедливого отношения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области хотят создать комиссию, которая будет заниматься защитой прав педагогов. Её появление в своём телеграм-канале анонсировал губернатор Денис Паслер.По его словам, возглавлять комиссию будут исполняющий обязанности министра образования области Светлана Тренихина и председатель регионального отделения профессионального союза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина