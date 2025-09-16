Почти 5 миллионов прививок сделали свердловчане в прошлом году

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Официальный интернет-ресурс Министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев» опубликовал некоторые статистические данные, касающиеся вакцинации.В Свердловской области в 2024 году жители региона сделали почти 4,9 миллиона прививок. Это позволило сформировать коллективный иммунитет против 18 инфекционных заболеваний и снизить риски распространения опасных вирусов и бактерий.Однако специалисты отмечают тревожную тенденцию: число отказов от вакцинации остаётся заметным. По словам медиков, чаще всего родители отказываются от прививок из-за недостатка информации о важности ранней иммунизации, особенно в первые дни жизни ребёнка.Так, с начала 2025 года в Областном перинатальном центре ОДКБ родилось около 3,7 тысячи малышей. При этом 135 здоровых новорождённых не были привиты от гепатита В, а 70 — не получили вакцинацию БЦЖ, защищающую от туберкулёза.Врачи подчёркивают: именно первые прививки формируют фундамент иммунной защиты ребёнка. Отказы же повышают риски заражения опасными заболеваниями и подрывают эффективность коллективной иммунизации.