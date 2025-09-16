Миллион рублей за травму получил слесарь из Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области после вмешательства транспортной прокуратуры работнику предприятия по ремонту вагонов удалось добиться компенсации морального вреда. И достаточно крупной.Проверка, проведенная Нижнетагильской транспортной прокуратурой, установила, что в апреле 2022 года слесарь акционерного общества «ОМК Стальной путь» получил серьёзную производственную травму. В результате несчастного случая мужчине была установлена вторая группа инвалидности. Причиной происшествия стало отсутствие у работодателя надлежащих условий безопасности на производственном участке.По иску транспортного прокурора Тагилстроевский районный суд взыскал с предприятия в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Решение суда подтвердило и апелляционное рассмотрение в областном суде.Как сообщили в надзорном ведомстве, в настоящее время компенсация работнику выплачена.