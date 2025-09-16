Возрастное ограничение 18+
Миллион рублей за травму получил слесарь из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Свердловской области после вмешательства транспортной прокуратуры работнику предприятия по ремонту вагонов удалось добиться компенсации морального вреда. И достаточно крупной.
Проверка, проведенная Нижнетагильской транспортной прокуратурой, установила, что в апреле 2022 года слесарь акционерного общества «ОМК Стальной путь» получил серьёзную производственную травму. В результате несчастного случая мужчине была установлена вторая группа инвалидности. Причиной происшествия стало отсутствие у работодателя надлежащих условий безопасности на производственном участке.
По иску транспортного прокурора Тагилстроевский районный суд взыскал с предприятия в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Решение суда подтвердило и апелляционное рассмотрение в областном суде.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в настоящее время компенсация работнику выплачена.
Проверка, проведенная Нижнетагильской транспортной прокуратурой, установила, что в апреле 2022 года слесарь акционерного общества «ОМК Стальной путь» получил серьёзную производственную травму. В результате несчастного случая мужчине была установлена вторая группа инвалидности. Причиной происшествия стало отсутствие у работодателя надлежащих условий безопасности на производственном участке.
По иску транспортного прокурора Тагилстроевский районный суд взыскал с предприятия в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Решение суда подтвердило и апелляционное рассмотрение в областном суде.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в настоящее время компенсация работнику выплачена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Тавде больница выплатит пенсионеру моральную компенсацию из-за пропущенного тромбоза
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
09 сентября 2025
09 сентября 2025
В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор бывшему замначальника колонии по делу о хищении
10 сентября 2025
10 сентября 2025