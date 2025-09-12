Более восьми тысяч иностранцев легализовали своё пребывание в Свердловской области





— рассказал Валерий Горелых. «В результате целого комплекса предпринятых мер за отчётный период на территории Среднего Урала легализовано 8232 иностранных гражданина: 5 тысяч человек — из Узбекистана и Таджикистана, 2285 — из Кыргызстана. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С начала года в Свердловской области урегулировали своё правовое положение более восьми тысяч иностранных граждан. Такие данные Вечерним ведомостям приводит пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.Напомним, указом Владимира Путина от 30 декабря 2024 года был установлен срок, в течение которого мигранты были обязаны легализовать своё пребывание на территории РФ. Сперва иностранным гражданам, находившимся в стране нелегально, дали время узаконить правовой статус или покинуть Россию до 30 апреля, но потом действие указа продлили до 10 сентября.