Более восьми тысяч иностранцев легализовали своё пребывание в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года в Свердловской области урегулировали своё правовое положение более восьми тысяч иностранных граждан. Такие данные Вечерним ведомостям приводит пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, указом Владимира Путина от 30 декабря 2024 года был установлен срок, в течение которого мигранты были обязаны легализовать своё пребывание на территории РФ. Сперва иностранным гражданам, находившимся в стране нелегально, дали время узаконить правовой статус или покинуть Россию до 30 апреля, но потом действие указа продлили до 10 сентября.
«В результате целого комплекса предпринятых мер за отчётный период на территории Среднего Урала легализовано 8232 иностранных гражданина: 5 тысяч человек — из Узбекистана и Таджикистана, 2285 — из Кыргызстана. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность»,
— рассказал Валерий Горелых.
