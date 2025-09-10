Власти Екатеринбурга закрыли шиномонтажку на Краснолесья





сообщили в мэрии. «Данный объект на протяжении нескольких лет вызывал вопросы и жалобы жителей соседних домов. В ходе проверки было установлено, что шиномонтаж размещен незаконно, без документов на землю»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургские власти закрыли шиномонтажную мастерскую на улице Краснолесья, которая стояла напротив ТРЦ «Академический».На городском портале сообщается, что она находилась там незаконно.В итоге городские власти сообщили о шиномонтажке в полицию и вынесли объект.