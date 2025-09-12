Возрастное ограничение 18+
Сотрудницу Верхнетуринского завода оштрафовали за мошенничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушвинском городском суде вынесли приговор сотруднице Верхнетуринского машиностроительного завода Светлане Радостевой. Её признали виновной в мошенничестве в крупном размере – по части 3 статьи 159 УК РФ.
Суд установил, что Радостева, занимая должность начальника бюро учета расчетов с персоналом АО «ВТМЗ», в период с октября 2022 года по июль 2023 года умышленно указывала в табеле своей матери, которая также работает на предприятии, завышенные часы сверхурочной работы. В результате с банковских счетов компании, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа, было похищено 519 800 рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Во время судебного разбирательства подсудимая признала свою вину и возместила ущерб, но отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В своём последнем слове она выразила раскаяние и попросила не лишать её свободы.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил Светлане Радостевой штраф в размере 100 000 рублей. Также с неё будут взысканы процессуальные издержки.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что Радостева, занимая должность начальника бюро учета расчетов с персоналом АО «ВТМЗ», в период с октября 2022 года по июль 2023 года умышленно указывала в табеле своей матери, которая также работает на предприятии, завышенные часы сверхурочной работы. В результате с банковских счетов компании, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа, было похищено 519 800 рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Во время судебного разбирательства подсудимая признала свою вину и возместила ущерб, но отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В своём последнем слове она выразила раскаяние и попросила не лишать её свободы.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил Светлане Радостевой штраф в размере 100 000 рублей. Также с неё будут взысканы процессуальные издержки.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
12 сентября 2025
12 сентября 2025