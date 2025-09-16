Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на 63% выросла заболеваемость ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировали 34,2 тысячи случаев ОРВИ, из которых 15 тысяч – в Екатеринбурге. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Это на 63% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда выявили 21 тысячу случаев.
В ведомстве отмечают, что несмотря на продолжающийся рост заболеваемости, связанный с началом учебного года, показатели остаются ниже средних многолетних значений на 12,4%.
Специалисты призываются оставаться дома при проявлении любых признаков болезни.
