В Свердловской области на 63% выросла заболеваемость ОРВИ

09.31 Среда, 17 сентября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировали 34,2 тысячи случаев ОРВИ, из которых 15 тысяч – в Екатеринбурге. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Это на 63% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда выявили 21 тысячу случаев.

В ведомстве отмечают, что несмотря на продолжающийся рост заболеваемости, связанный с началом учебного года, показатели остаются ниже средних многолетних значений на 12,4%.

Специалисты призываются оставаться дома при проявлении любых признаков болезни.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
