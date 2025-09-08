Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю родились 634 ребёнка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За минувшую неделю — с 8-го по 14-е сентября — в роддомах Свердловской области появились на свет 634 малыша — 322 мальчика и 312 девочек. Среди них зарегистрированы шесть пар близнецов.
Большинство новоиспечённых мам — 450 женщин — стали родителями в возрасте до 35 лет. Ещё 178 мамочек встретили ребёнка уже после 35 лет.
Особые случаи также не остались без внимания: для двух свердловчанок это были уже восьмые по счёту роды. Кроме того, 198 малышей стали вторыми детьми в своих семьях.
В региональном Минздраве (через свой официальный интернет-рупор «Здоровье уральцев») отметили, что охрана материнства и детства остаётся приоритетным направлением в ежедневной работе специалистов здравоохранения.
