В парке Маяковского 20 сентября будут пристраивать животных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшую субботу, 20 сентября, в Екатеринбурге в парке Маяковского пройдёт фестиваль «Дорога домой», в рамках которого будут пристраивать подопечных благотворительного фонда «ЗООзащита».
Познакомиться с подопечными фонда можно будет с 12.00 до 16.00. Параллельно будут проходить выступления кинологов, музыкантов и канистерапевтов – специалистов, занимающихся лечением и реабилитацией с помощью специально обученных собак.
Помочь животным можно и другим способом. Гости фестиваля смогут пожертвовать корм, амуницию, игрушки и лекарства для животных в специальные корзины.
«Мы привезём в парк Маяковского собак и кошек, чтобы у них был шанс найти дом! Ведь они ждут не чудо, они ждут свою семью»,
– рассказали в фонде.
