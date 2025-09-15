В парке Маяковского 20 сентября будут пристраивать животных





рассказали в фонде. «Мы привезём в парк Маяковского собак и кошек, чтобы у них был шанс найти дом! Ведь они ждут не чудо, они ждут свою семью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ближайшую субботу, 20 сентября, в Екатеринбурге в парке Маяковского пройдёт фестиваль «Дорога домой», в рамках которого будут пристраивать подопечных благотворительного фонда «ЗООзащита».Познакомиться с подопечными фонда можно будет с 12.00 до 16.00. Параллельно будут проходить выступления кинологов, музыкантов и канистерапевтов – специалистов, занимающихся лечением и реабилитацией с помощью специально обученных собак.Помочь животным можно и другим способом. Гости фестиваля смогут пожертвовать корм, амуницию, игрушки и лекарства для животных в специальные корзины.