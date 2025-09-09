Возрастное ограничение 18+
В Тавде больница выплатит пенсионеру моральную компенсацию из-за пропущенного тромбоза
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Тавде городская прокуратура через суд взыскала с Центральной районной больницы моральную компенсацию в пользу пожилого местного жителя, у которого из-за тромбоза произошёл инфаркт.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2025 года его на скорой привезли в больницу с гипертоническим кризом. Несмотря на его жалобы на ухудшение состояния, дополнительных обследований проводить не стали. Лишь спустя несколько дней ему предложили госпитализацию в профильное учреждение.
Пенсионер самостоятельно обратился в другую больницу, где ему поставили диагноз — инфаркт мозга из-за тромбоза мозговых артерий — и госпитализировали.
Позже пожилой мужчина обратился в прокуратуру. По итогу обращения ведомство направило в суд иск о взыскании с тавдинской больницы моральной компенсации и расходов, понесённых на лечение. Суд, удовлетворив исковые требования прокурора, взыскал в пользу пенсионера только компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей
Судебный акт пока не вступил в силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2025 года его на скорой привезли в больницу с гипертоническим кризом. Несмотря на его жалобы на ухудшение состояния, дополнительных обследований проводить не стали. Лишь спустя несколько дней ему предложили госпитализацию в профильное учреждение.
Пенсионер самостоятельно обратился в другую больницу, где ему поставили диагноз — инфаркт мозга из-за тромбоза мозговых артерий — и госпитализировали.
Позже пожилой мужчина обратился в прокуратуру. По итогу обращения ведомство направило в суд иск о взыскании с тавдинской больницы моральной компенсации и расходов, понесённых на лечение. Суд, удовлетворив исковые требования прокурора, взыскал в пользу пенсионера только компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей
Судебный акт пока не вступил в силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
09 сентября 2025
09 сентября 2025
В Серове в недавно отремонтированном жилом доме обрушился потолок
15 сентября 2025
15 сентября 2025