Возрастное ограничение 18+
Смог неделю будет держаться в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики из «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Ожидается, что он будет держаться неделю.
Основная причина таких прогнозов — безветренная погода. В ближайшие дни скорость ветра в регионе не будет превышать семь метров в секунду.
Объявлены НМУ первой степени опасности.
Основная причина таких прогнозов — безветренная погода. В ближайшие дни скорость ветра в регионе не будет превышать семь метров в секунду.
«С 20 часов 15 сентября до 20 часов 22 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
— говорится в сообщении.
Объявлены НМУ первой степени опасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
12 сентября 2025
12 сентября 2025