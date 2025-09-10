Смог неделю будет держаться в Свердловской области





— говорится в сообщении «С 20 часов 15 сентября до 20 часов 22 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Синоптики из «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Ожидается, что он будет держаться неделю.Основная причина таких прогнозов — безветренная погода. В ближайшие дни скорость ветра в регионе не будет превышать семь метров в секунду.Объявлены НМУ первой степени опасности.