Машину за долги забрали у жительницы Первоуральска





– пояснили в пресс-службе приставов. «Если должница в ближайшее время не погасит задолженность, имущество ожидает экспертная оценка и реализация путём проведения торгов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске у местной жительницы изъяли кроссовер Audi Q5 из-за долга перед двумя кредитными организациями в 590 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, женщине было объявлено требование о предоставлении автомобиля для описи и ареста, но она отказалась. Тогда машину объявили в розыск и, найдя её в одном из дворов, эвакуировали на спецстоянку. Там кроссовер будет находиться некоторое время.