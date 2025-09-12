Возрастное ограничение 18+
Машину за долги забрали у жительницы Первоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске у местной жительницы изъяли кроссовер Audi Q5 из-за долга перед двумя кредитными организациями в 590 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, женщине было объявлено требование о предоставлении автомобиля для описи и ареста, но она отказалась. Тогда машину объявили в розыск и, найдя её в одном из дворов, эвакуировали на спецстоянку. Там кроссовер будет находиться некоторое время.
«Если должница в ближайшее время не погасит задолженность, имущество ожидает экспертная оценка и реализация путём проведения торгов»,
– пояснили в пресс-службе приставов.
