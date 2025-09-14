Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области предупреждают о фейке о сокращении расходов на медицину
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Телеграм-канал «Антитеррор Урал» предупреждает о вбросах фейковой информации о сокращении расходов на учреждения здравоохранения в Свердловской области.
Фейк распространяется с помощью поддельного указа губернатора о внесении изменений в бюджет региона в рамках программы «С миру по нитке» с датой 15 сентября 2025 года. В нём говорится, что сэкономленные средства будут направлены на выплаты работникам угольной промышленности Кемеровской области.
Антитеррористическая комиссия региона также напоминает, что все документы публикуются на портале правовой информации Свердловской области, а уточнять информацию об официальных заявлениях властей призывают на сайте департамента информационной политики.
«Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам. Внимательно проверяйте достоверность информации из чатов в мессенджерах. Не пересылайте непроверенную информацию — не помогайте злоумышленникам»,
– пишет ресурс.
