Из-за тумана два борта направили на запасной аэродром Кольцово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за утреннего тумана два борта, направлявшихся в Екатеринбург из Москвы и Худжанда, сели на запасном аэродроме.
«Два направлявшихся в Екатеринбург самолёта — из Москвы и Худжанда — по решению экипажей ушли на запасной. Причина — густой утренний туман, опустившийся на город», – говорится в сообщении Кольцово.
В воздушной гавани также добавили, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
15 сентября 2025
