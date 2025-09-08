Дело о гибели грудного ребёнка в Красноуфимске передано в суд

«К сожалению, подобного рода инциденты иногда происходят и в благополучных семьях. Органы профилактики принимают меры, чтобы свести риск подобных трагедий к минимуму, но в ряде случаев роковое стечение обстоятельств приводит к непоправимому. Тогда в действие вступают уголовно-правовые меры воздействия. Быть может, этот случай станет уроком для других молодых мам, чтобы подобного в их семьях не произошло»,



— подчеркнул полковник Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Красноуфимске завершено расследование уголовного дела по факту трагической смерти младенца. Обвиняемой проходит 38-летняя местная жительница, которой вменяется причинение смерти по неосторожности собственному ребёнку.Следствие установило, что утром 27 июня 2025 года женщина положила новорождённого рядом с собой на кровать и уснула. Во сне она случайно перекрыла малышу дыхательные пути. В результате ребёнок скончался.Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья обвиняемой считается благополучной: супруги не злоупотребляют спиртным, на профилактических учётах мать не состояла, ранее к ответственности не привлекалась.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.