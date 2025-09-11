Возрастное ограничение 18+
Барахолка и звёздный аукцион в помощь бездомным животным пройдут в Екатеринбурге
Фото: Фонд помощи бездомным животным
В ближайшую субботу, 20 сентября, в пространстве «Нью Бар» в Екатеринбурге состоится осенняя благотворительная барахолка и звёздный аукцион. Организаторы приглашают горожан совместить приятное с полезным: обновить гардероб или интерьер и одновременно помочь четвероногим подопечным «Фонда помощи бездомным животным».
На барахолке будут представлены женская и мужская одежда, обувь, бижутерия, аксессуары, предметы декора и быта, хэндмейд, книги, виниловые пластинки и даже живые растения. Каждый час посетителей будет ждать звёздный аукцион, лоты для которого предоставили известные музыканты, актёры и художники: группа «Чайф», коллектив «Уральские пельмени», Александр Цариков, Макс Юдин, Арсений Негодяев, Вася Беля и другие. Все вещи имеют особую «историю» и станут памятными сувенирами для новых владельцев.
Организаторы подчеркивают: присоединиться к акции в «Нью Баре» можно не только как покупатель, но и как продавец, зарегистрировавшись заранее. Кроме того, помощь фонду можно оказать напрямую через онлайн-платформы.
Начнётся барахолка в субботний полдень, а продолжится до вечера, как минимум до 18.00.
Напомним, что «Фонд помощи бездомным животным» содержит приют в посёлке Горный Щит. На сегодняшний день там содержится более 200 собак.
«Наше мероприятие — это не только бар-пати и гараж-сейл, но и возможность провести выходной день весело и с пользой. Покупая или продавая вещи, вы помогаете собакам, которые сейчас находятся в приюте под опекой фонда»,
— отмечают организаторы.
