Возрастное ограничение 18+
Журналисты заметили экстремистские материалы на столах «Русской общины» в Екатеринбурге
Скриншот: 66.ru
В Екатеринбурге на столах участников движения «Русская община» обнаружили листовки с запрещёнными материалами. Фотографии собрания активистов были выложены в телеграм-канал движения, и на одной из них журналисты 66.RU заметили листовки, запрещённые ещё в 2015 году.
Как утверждает издание, согласно базе Минюста, на листовках «визуальный и вербальный компоненты выполнены черным цветом на белом фоне. Визуальным компонентом является изображение мужчины неславянской внешности, похожего на Михаила Галустяна». На листовке также присутствует надпись.
Представители движения не стали комментировать ситуацию журналистам 66.RU: телефонные звонки игнорировались, а координатор Игорь Черноскутов запретил отправлять сообщения. После этого пост в телеграм-канале оперативно отредактировали, убрав экстремистские материалы из кадра.
Русская община выложила ответ в своём телеграм-канале, отметив, что действует в рамках закона. В посте указано, что фотография была сделана в ходе обучения дружинников, где демонстрировались примеры недопустимых материалов для последующего уничтожения при обнаружении во время патрулирования.
Как утверждает издание, согласно базе Минюста, на листовках «визуальный и вербальный компоненты выполнены черным цветом на белом фоне. Визуальным компонентом является изображение мужчины неславянской внешности, похожего на Михаила Галустяна». На листовке также присутствует надпись.
Представители движения не стали комментировать ситуацию журналистам 66.RU: телефонные звонки игнорировались, а координатор Игорь Черноскутов запретил отправлять сообщения. После этого пост в телеграм-канале оперативно отредактировали, убрав экстремистские материалы из кадра.
Русская община выложила ответ в своём телеграм-канале, отметив, что действует в рамках закона. В посте указано, что фотография была сделана в ходе обучения дружинников, где демонстрировались примеры недопустимых материалов для последующего уничтожения при обнаружении во время патрулирования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителям Свердловской области по ошибке разослали сообщения о «Беспилотной опасности»
13 сентября 2025
13 сентября 2025