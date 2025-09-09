Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге завершился сезон городских фонтанов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты «Водоотведения и искусственных сооружений» (ВОИС) начали консервацию городских фонтанов, сообщает пресс-служба администрации.
Первым отключили интеллектуальный фонтан в Историческом сквере. Он установлен в русле реки и считается самым сложным с технической точки зрения.
Фонтан в сквере Попова зимой будет работать в новом формате. Вместо воды посетителей будут радовать цветные лучи.
Всего в ведении ВОИС девять фонтанов. Все они будут отключены в течение дня, а спустя две недели конструкции законсервируют на зиму. В мае городские фонтаны снова заработают, а их число увеличится на один – у УГМК «Арена» появится новый фонтан.
