В Екатеринбурге завершился сезон городских фонтанов

В Екатеринбурге специалисты «Водоотведения и искусственных сооружений» (ВОИС) начали консервацию городских фонтанов, сообщает пресс-служба администрации.Первым отключили интеллектуальный фонтан в Историческом сквере. Он установлен в русле реки и считается самым сложным с технической точки зрения.Фонтан в сквере Попова зимой будет работать в новом формате. Вместо воды посетителей будут радовать цветные лучи.Всего в ведении ВОИС девять фонтанов. Все они будут отключены в течение дня, а спустя две недели конструкции законсервируют на зиму. В мае городские фонтаны снова заработают, а их число увеличится на один – у УГМК «Арена» появится новый фонтан.