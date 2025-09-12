Возрастное ограничение 18+

20 га муниципальных земель в Ревде возвращены городу через суд

15.45 Понедельник, 15 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения законодательства о землепользовании и выявила нарушения при отчуждении земельного участка в Ревде, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2007 года администрация городского округа Ревда заключила с ООО «Горкомхоз» договор аренды земельного участка площадью более 20,2 га для размещения полигона твёрдых бытовых отходов на срок 49 лет. В июне 2014 года стороны оформили договор купли-продажи участка.

Проверка показала, что муниципалитет не проводил конкурсные процедуры при продаже, а ООО «Горкомхоз» не имело исключительного права на приобретение участка без торгов. Кроме того, земельный участок был продан по цене в 2,5 раза ниже его выкупной стоимости.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным. Арбитражный суд Свердловской области сначала отказал в удовлетворении требований. Не согласившись с решением, прокуратура подала апелляцию.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил предыдущее решение, признал договор недействительным и вернул муниципалитету право собственности на земельный участок.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
