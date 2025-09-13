Солнечные дни и ночные заморозки: погода в Свердловской области с 16 по 18 сентября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Согласно данным Уральского УГМС, в Свердловской области с 16 по 18 сентября сохранится переменная облачность, осадки будут преимущественно отсутствовать. Ночью возможен туман, а в горах и низинах прогнозируют заморозки до -1°.16 сентября ветер будет западный со скоростью 3-8 м/с, ночью температура воздуха составит +4,+9°, днём ожидается 16-21°. В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью 8°, днём 19°.17 сентября юго-западный ветер 2-7 м/с, переменная облачность, ночью температура воздуха +3,+8°, днём 16-21°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью 7°, днём 19°.18 сентября облачность останется переменной, ветер западный или юго-западный 2-7 м/с. Ночью температура +3,+8°, днём воздух прогреется до 17-22°. В Екатеринбурге без осадков, ночью 7°, днём 19°.