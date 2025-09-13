Возрастное ограничение 18+
Солнечные дни и ночные заморозки: погода в Свердловской области с 16 по 18 сентября
Фото: Ольга Кольтенберг / Вечерние ведомости
Согласно данным Уральского УГМС, в Свердловской области с 16 по 18 сентября сохранится переменная облачность, осадки будут преимущественно отсутствовать. Ночью возможен туман, а в горах и низинах прогнозируют заморозки до -1°.
16 сентября ветер будет западный со скоростью 3-8 м/с, ночью температура воздуха составит +4,+9°, днём ожидается 16-21°. В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью 8°, днём 19°.
17 сентября юго-западный ветер 2-7 м/с, переменная облачность, ночью температура воздуха +3,+8°, днём 16-21°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью 7°, днём 19°.
18 сентября облачность останется переменной, ветер западный или юго-западный 2-7 м/с. Ночью температура +3,+8°, днём воздух прогреется до 17-22°. В Екатеринбурге без осадков, ночью 7°, днём 19°.
16 сентября ветер будет западный со скоростью 3-8 м/с, ночью температура воздуха составит +4,+9°, днём ожидается 16-21°. В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью 8°, днём 19°.
17 сентября юго-западный ветер 2-7 м/с, переменная облачность, ночью температура воздуха +3,+8°, днём 16-21°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью 7°, днём 19°.
18 сентября облачность останется переменной, ветер западный или юго-западный 2-7 м/с. Ночью температура +3,+8°, днём воздух прогреется до 17-22°. В Екатеринбурге без осадков, ночью 7°, днём 19°.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловскую область ожидают облачные дни и кратковременные дожди
06 сентября 2025
06 сентября 2025
Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
12 сентября 2025
12 сентября 2025