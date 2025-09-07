Более 50 пассажиров шли под вагонами в Верх-Нейвинске, РЖД заплатит штраф 20 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

РЖД привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров при организации движения поездов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.Проверку провела Нижнетагильская транспортная прокуратура по обращению гражданина. Выяснилось, что в июне 2025 года пассажирам электропоезда «Финист» сообщили о прибытии поезда на 5-й путь станции Верх-Нейвинск, но дежурный по станции направил состав на 3-й путь.В результате более 50 человек, ожидавших поезд на другом пути, были вынуждены переходить прямо под вагонами, чтобы попасть в поезд. Это создало угрозу безопасности пассажиров и нарушило правила движения на станции.По итогам проверки перевозчик привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. ОАО «РЖД» назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.