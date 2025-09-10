Возрастное ограничение 18+
Иностранцы без разрешений работали на Режском хлебокомбинате, штраф 5,7 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал ИП Рыбаченок Е.Е виновным в незаконном привлечении к работе 23 граждан Шри-Ланки и Узбекистана без патента и разрешения. Общая сумма штрафов составила 5 млн 750 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Проверка на Режевском хлебокомбинате в июле 2024 года выявила иностранных работников, занятых грузчиками, фасовщиками и сборщиками продукции. Часть сотрудников была оформлена через договор с ИП Рыбаченок Е.Е., однако патентов и разрешений у них не оказалось.
За каждое нарушение суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Постановления Чкаловского районного суда были обжалованы в Свердловском областном суде, но решения оставлены без изменений.
В сентябре 2024 года в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье о «организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».
