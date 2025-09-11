Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге начался отопительный сезон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 15 сентября начался отопительный сезон 2025–2026 годов. В первую очередь тепло подадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Жители квартир тоже начнут получать тепло, подключение домов будет проходить в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.
С 15 по 23 сентября отопление появится в Академическом, на Сортировке, Вокзальном и Завокзальном микрорайонах, а также в Заречном. В Ленинском районе в первую очередь подключат дома в центре — на улицах Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса и Розы Люксембург.
В Октябрьском районе батареи включат на Анны Бычковой, Байкальской, Хрустальной, а также на Малышева, Красноармейской, Белинского, Луначарского, Энгельса, Карла Маркса, Мамина Сибиряка, Декабристов, Тверитина, Бажова, Куйбышева, Мичурина, Сони Морозовой, Восточной и Народной Воли. В Парковом микрорайоне тепло придет на Большакова, Восточную, Тверитина, Ткачей, а на Автовокзал — на Белинского, Циолковского, Цвиллинга, Машинную, Переходный переулок, Щорса и Саввы Белых.
В Чкаловском районе первым этапом подключат микрорайон Ботанический — на Шварца, Крестинского, Родонитовой, Самоцветном и 8 Марта, а также район автовокзала — на Авиационной, 8 Марта, Белинского, Чайковского и Юлиуса Фучика.
Второй этап подключения начнется 24 сентября и продлится до 30 числа. За эту неделю тепло появится в Пионерском районе — на Красина, Бехтерева, Боровая, Шевченко, Вилонова, Данилы Зверева, Ирбитская, Июльская, Маяковского, Менделеева, Садовая, Советская, Сулимова, Уральская, Учителей и Новгородцевой.
В Ленинском районе до конца месяца батареи дадут на Юго-Западном — на Начдива Онуфриева, Серафимы Дерябиной, Волгоградской, Бардина, Решетникова и Амундсена.
Дома Орджоникидзевского района, включая Эльмаш и Уралмаш, подключат только во втором этапе. В Чкаловском районе подключение затронет Вторчермет и посёлок Совхозный. К 1 октября все батареи в Екатеринбурге должны быть горячими.
График подключения потребителей от локальных котельных можно узнать на сайте.
